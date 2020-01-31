ينهي حياة زوجته بـ 14 طعنة.. السبب صادم

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سكين
سكين
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متابعات- الدويني فولي

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شهدت أسيوط، حادثة مؤسفة، حيث لقيت موظفة مصرعها على يد زوجها، بمركز الغنايم بعد خلاف نشب بينهما عقب عودتهما من عملهما، فلم يتمالك نفسه واختطف سكين المطبخ وظل يطعنها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بـ14 طعنة نافذة.

البداية كانت بتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطاراً من اللواء دكتور منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، بوصول بلاغ لمركز شرطة الغنايم، بقيام شخص بقتل زوجته طعنا بالسكين ولقيت مصرعها في الحال. 

وتبين بالانتقال والفحص، صحة الواقعة وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلاف نشب بينهما فقد على إثره أعصابه وقام بطعنها بسكين المطبخ. 

تم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن سلاح أبيض "سكين"، وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة. 

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