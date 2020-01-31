"الرجولة مش كده "..ظهور غاضب لـ"الشربيني" ..السبب مهم

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سي بي سي

الأمهات

رضوي الشربيني

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، رسالة قاسية لبعض الأمهات ، قائلة: " الأم اللي بتربي ابنها علي أنه سي السيد، ويجي هو بتطلع سي السيد علي مراته بعد كدا، دا مش صح ".

وأضافت "الشربيني"، خلال برنامجها "هي وبس"، المذاع على فضائية "سي بي سي" قائلة : "الأم بتخلي البنت تقوم تغسل المواعين وتعمل كل حاجة وأخوها قاعد، الأم بتخلي الأخ يضرب أخته، وبتخلي الأخت تخاف من أخوها، رغم إن الأخ والأخت زي بعض في البيت".

وتابعت: "كل اللي الولد بيتعمله بيطلعه على مراته، ومش بيساعدها، وبيشوفها دايمًا مقصرة، والرجولة مش كده ،سي السيد ده بيطلع كل اللي اتعلمه على جتة الست اللى معاه ".

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