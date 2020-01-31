البرادعي: فهمنا للقرآن ليس مقدسا

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البرادعي

الأزهر

القران

الخشت

فهمنا غير مقدس

قال الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق إن القرآن كتاب مقدس، لكن فهمنا لهذه النصوص ليس مقدسا.

وكتب لبرادعي على حسابه في تويتر :" بخصوص الجدل القائم ..  "القرآن مقدس".. فهمنا له ليس مقدسا.. تفسير أي نص يتم في سياقه.

وأضاف أن الموضوع ليس تجديد خطاب وإنما تنقية تراث والاجتهاد لفهم صحيح الدين فى عالمنا المعاصر، خاصة علاقة الدين بالدولة والقانون والحريات الشخصية، دور الأزهر وشيخه أساسي في إنهاء الاستقطاب الحالي.

وكان البرادعي قد علق على الحوار الذي دار بين الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشرف، وبين محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بالقول : " عندما يقول شيخ الأزهر اليوم إن "شخصيتنا انتهت كعرب ومسلمين وأننا أصبحنا لاشئ" وأنه يشعر بالخزي وهو يشاهد ترمب ونتنياهو يخططان لنا، اعتقد انه يعبر بصدق عما يجيش في صدر كل عربي.

وأضاف حينها : آمل أن تكون "صفقة القرن" الصدمة التي نستعيد بها وعينا كعرب ونتوقف عن أن نكون أعداء أنفسنا.


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