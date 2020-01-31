» اليوم.. غلق القيد الشتوى أمام الأندية

31 يناير 2020 - 10:48 ص

تُغلق اليوم الجمعة لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، باب القيد الشتوى أمام الأندية الراغبة فى قيد لاعبين جدد لتدعيم صفوفها، وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بعدما استمر القيد لمدة شهر كامل، منذ 1 يناير حتى 31 من نفس الشهر.

وكانت "الجبلاية" وضعت شرطا أمام جميع الأندية قبل القيد الشتوى وهو سداد المديونيات والمستحقات المتأخرة أولا وهو ما حدث مع النادى الأهلى قبل قيد محمود كهربا وأليو بادجى، ومع الزمالك قبل قيد الكونغولى كاسونجو، وهو ما عاد على خزينتها بما يقرب من 20 مليون جنيه.