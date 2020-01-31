اليوم الأسود في تاريخ فيسبوك.. خسارة تصل لـ50 مليار دولار

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عبد القادر وحيد- متابعات

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فيسبوك

خسارة

50 مليار دولار

بالرغم من الأرباح التي حققتها شركة فيسبوك في الربع الأخير من العام الماضي، إلا أنها خسرت نحو 50 مليار دولار من قيمتها السوقية، والتي تبلغ نحو 600 مليار دولار.

وبحسب ما نشرته  شبكة "أن بي سي" الأميركية فإن أسهم فيسبوك تراجعت بنسبة 7 في المئة الأربعاء الماضي بعد إعلان النتائج،  حيث وصل التراجع إلى 8 في المائة أمس الخميس.

وأضافت الشبكة أنه ما حدث يعتبر أسوأ يوم  لفيسبوك في البورصة منذ الثالث من يونيو 2019 .

كما ذكرت وسائل إعلام أميركية أن السبب وراء تراجع أسهم فيسبوك أمس الخميس يعود إلى زيادة النفقات.

يذكر أن الشركة كانت قد أعلنت الأربعاء الماضي  زيادة نصيب السهم الواحد إلى 2.56 دولار بينما كانت التوقعات تشير إلى 2.50 دولار.

كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 24.6 في المائة إلى 21.08 مليار دولار، رغم توقعات بتحقيق 20.89 مليار دولار.

فيما أعلنت الشركة أيضا زيادة إجمالي التكاليف والنفقات 34 في المائة إلى 12.22 مليار دولار في الربع الرابع، وهو أكثر من مثلي النسبة البالغة 14 بالمائة التي كان يتوقعها المحللون.

وبلغت إجمالي نفقات العام الماضي 46.71 مليار دولار، بزيادة 51 في المائة عن عام 2018.

من جانبه قال المدير المالي لفيسبوك ديفيد وينر إن وتيرة النمو ستشهد مزيدا من التباطؤ في الربع الأول من 2020، وتوقع هبوطا بواقع نقطة مئوية عازيا ذلك إلى نضوج أنشطة فيسبوك.


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