» فيديو جديد لـ" فيفي عبده".. وردود سعودية غاضبة

31 يناير 2020 - 10:27 ص

شاركت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو لها علي صفحتها الرسمية علي "إنستجرام" وهي تقول" حرة وحميصة.. موتوا قهرا".

وعلق بعض الرواد علي الفيديو من السعوديين معترضين علي تواجدها.

وقال"أبو محمد":" لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ... يارب لا تؤاخذنا بما يعمل السفهاء ، اللهم انتقم لنا ممن أساء لنا وشوه سمعتنا وجعل أرض الحرمين مرتع للفساق واهل المجون .. آمين ..".

وقال حافظ:" هزلت.. اللهم لا تؤاخذنا بما يعمل السفهاء".

يذكر أن هناك شائعات انتشرت علي مواقع التواصل الاجتماعي بأن الفنانة فيفي عبده ستقدم دورة رقص شرقي في السعودية منذ 17 فبراير وحتى 25 فبراير المقبل للحصول علي شهادة معتمدة في الرقص مقابل 3000 ريال أي ما يعادل 12 ألف جنيه مصري ، لكنها أكدت أنها شائعات غير صحيحة مؤكدة أنها لا تمانع مشيدا بالتطور الذي تشهده السعودية في المجال الفني الفترة الأخيرة.