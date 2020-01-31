» غلق جزئى بـ "الهرم" لبدء تنفيذ مترو الأنفاق

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الحياة السياسية

شارع الهرم - أرشيفية
شارع الهرم - أرشيفية
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أشرف العبساوى

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الزعيم

سينما

مترو

الهرم

الرابع

أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، شارع الهرم جزئيا بالتنسيق مع الشركة المنفذة لمشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع"، وذلك بغرض تنفيذ أعمال نقل مرافق "غاز طبيعى والمتعارضة مع مسار المشروع، ما يضطرها لغلق شارع الهرم جزئياً أمام سينما الهرم فى الاتجاهين دون تعطيل لحركة المرور وتستغرق الأعمال 3 أيام تبدأ الجمعة الموافق 31 يناير الجارى، وتنتهى يوم الأحد الموافق 2 فبراير المقبل على أن تقتصر فترة الأعمال على الفترة من الساعة 12 منتصف الليل وحتى 5 صباحاً فقط.

كما سيتم تنفيذ الأعمال أعلى الرصيف بالاتجاهين بدايةً من سينما الأهرام، وحتى شارع خوفو تنتهي الأحد الموافق 2 فبراير المقبل على أن يكون العمل طوال 24 ساعة، وسيتم تكثيف تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات خلال مدة الأعمال، مع مراقبة الطرق بكاميرات المراقبة المنتشرة بطول الشارع والطرق المؤدية إليه.


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