وزير أمريكي: كورونا مفيد لاقتصادنا

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في تصريح غير متوقع، والذي تسبب في صدمة لدى الكثيرين قال ويلبر روس وزير التجارة الأمريكي، إن انتشار فيروس خطير مثل كورونا الجديد يعود بالفوائد على الولايات المتحدة.

وبحسب رؤية الوزير الأمريكي فإن تفشي "كورونا" في الصين يساهم في تعزيز الاقتصاد الأمريكي، مضيفا أنه سيؤدي إلى نمو الوظائف للشركات في الولايات المتحدة.

كما شبه روس الأزمة الحالية بأزمات صحية عالمية حدثت في أوقات سابقة مثل : ( فيروس الخنازير الإفريقي ووباء السارس).

وتابع قائلا :  لا أريد التحدث عن انتصار على مرض مؤسف جدا وخبيث، قبل مناقشة الفوائد الاقتصادية المحتملة للفيروس.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أجْلت نحو 200 أمريكي من منطقة ووهان في الصين التي تعتبر مركز الفيروس، منوهة إلى تسجيل خمس حالات إصابة بالفيروس حتى الآن داخل البلاد.


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