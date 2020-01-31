  • الجمعة 31 يناير 2020
  • بتوقيت مصر01:27 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
لرفضهم صفقة القرن.. صهر ترامب يسب الفلسطينيين : "حمقى للغاية"

لرفضهم صفقة القرن.. صهر ترامب يسب الفلسطينيين : "حمقى للغاية"

جيمي كارتر : صفقة القرن تنتهك القانون الدولي

بعد مجلس الشيوخ.. جيمي كارتر : صفقة القرن تنتهك القانون الدولي

فيروس كورونا

بالأسماء.. فيروس "كورونا" يغزو 22 دولة

البنك المركزي

بشري سارة من البنك المركزي للممولين المصريين

البرادعي: فهمنا للقرآن ليس مقدسا

البرادعي: فهمنا للقرآن ليس مقدسا

الصحفية رحاب بدر

مشنوقة بمروحة.. القصة الكاملة للعثور على جثة الصحفية رحاب بدر

ارشيف

مصرع الرئيس التنفيذى "لأوراسكوم" إثر حادث أليم

خسارة لفيسبوك

اليوم الأسود في تاريخ فيسبوك.. خسارة تصل لـ50 مليار دولار

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة يعلق علي السجال الدائر بين الطيب و الخشت

سكين

ينهي حياة زوجته بـ 14 طعنة.. السبب صادم

في ندوة «تحديث المنظومة الضريبية»..

بأمر الرئيس.. تعديلات تشريعية لفض المنازعات الضريبية

الحياة السياسية

وزير المالية
وزير المالية
Advertisements

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مصر تدعو الرئيس الجزائري لزيارتها

#

بوتين يصادق على قانون يوسّع توصيف "العميل الأجنبي"

#

قطر تعلن عن قانون جديد للوافدين..هذه تفاصيله

#

«مبارك»: «بعد النكسة كنا لانستطيع السير بالميري فى الشارع»

وزارة المالية

الرئيس

الضريبة على الدخل

المنازعات الضريبية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بإيجاد آليات وأدوات سريعة لفض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم، وحتى إن استدعى الأمر إجراء بعض التعديلات التشريعية؛ حيث إن طول مدة التقاضى يضطر الممول لحجز مخصصات مالية لسنوات طويلة بدلاً من توظيفها فى الاستثمار أو دفع حق الدولة منها، لافتًا إلى أن المتغيرات العالمية المتلاحقة تعكس تزايد حجم الاقتصاد الرقمى والتجارة عبر الإنترنت الذى يتطلب التعامل بطريقة غير تقليدية لتحصيل حق الدولة من خلال منظومة ضريبية متطورة محفزة للاستثمار.

قال، فى ندوة «تطوير وتحديث المنظومة الضريبية فى ضوء الخطط المستقبلية لوزارة المالية والتشريعات الضريبية المقترحة» التى أدارها شريف الكيلانى المدير الإقليمى لشركة «إرنست آند يونج» بالشرق الأوسط، إنه تم الانتهاء من إعادة هندسة إجراءات ضرائب الدمغة، والقيمة المضافة، والدخل، وتوحيدها وتبسيطها، وإيجاد هيكل إدارى لمصلحة الضرائب المصرية، وتم توفير المظلة التشريعية لذلك بإحالة قانون الإجراءات الضريبية الموحدة إلى مجلس النواب، وبالتوازى مع ذلك يتم تسريع وتيرة العمل بمشروع ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة وتيسرها.

أضاف في بيان تلقت" المصريون" نسخة منه،أنه تم الانتهاء من إعداد أول مسودة مبدئية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، الذى لم يتضمن أى مساس بسعر الضريبة أو تغيير فى السياسة الضريبية أو الاستثناءات أو الحوافز أو الإعفاءات الضريبية، وسيتم طرحه للحوار المجتمعى خلال الفترة القليلة المقبلة؛ فنحن نستهدف التوصل إلى قانون صديق لبيئة استثمار جاذبة، يراعى أحدث نظم الميكنة؛ بما يُسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم القدرات الإنتاجية وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، موضحًا أنه سيتم أيضًا تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة لتلافى بعض الملاحظات التى تكشفت خلال التطبيق العملى للقانون الحالى.

أشار إلى أن مجلس الوزراء، وافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، بحيث يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسَّورة أو غير مسَّورة؛ وذلك لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع، بعد أن كانت الضريبة تفرض على الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع، إضافة إلى منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا في الصناعات والخدمات الإستراتيجية التي يحددها المجلس وفقًا لمقتضيات الضرورة التي يفرضها الصالح العام؛ وذلك بما يتسق مع جهود الدولة لتحفيز مناخ أداء الأعمال.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» ياسمين صبري تستفز رواد مواقع التواصل بهذا الشيء
» بريطانيا تنضم لقائمة ضحايا "كورونا "
» كريمة: نشر الزوجة صور زوجها على فيسبوك تفاهة
» أحمد عيد يسخر من رئيس الزمالك.. بهذه الطريقة
» رئيس مجلس الأمة الكويتي: صفقة القرن لن تنجح لهذه الأسباب
» التعليم توضح حقيقة امتحان الصف الثالث الثانوي"أوبن بوك"
» اليوم.. غلق القيد الشتوى أمام الأندية
» "القومي للبحوث الفلكية" عن زلزال الإسكندرية:حاجة طبيعية
» فيديو جديد لـ" فيفي عبده".. وردود سعودية غاضبة
» غلق جزئى بـ "الهرم" لبدء تنفيذ مترو الأنفاق
» قيس سعيد: صفقة القرن خيانة عظمي تعكس هزيمة العرب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:12 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني