  • الجمعة 31 يناير 2020
  • بتوقيت مصر01:26 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
لرفضهم صفقة القرن.. صهر ترامب يسب الفلسطينيين : "حمقى للغاية"

لرفضهم صفقة القرن.. صهر ترامب يسب الفلسطينيين : "حمقى للغاية"

جيمي كارتر : صفقة القرن تنتهك القانون الدولي

بعد مجلس الشيوخ.. جيمي كارتر : صفقة القرن تنتهك القانون الدولي

فيروس كورونا

بالأسماء.. فيروس "كورونا" يغزو 22 دولة

البنك المركزي

بشري سارة من البنك المركزي للممولين المصريين

البرادعي: فهمنا للقرآن ليس مقدسا

البرادعي: فهمنا للقرآن ليس مقدسا

الصحفية رحاب بدر

مشنوقة بمروحة.. القصة الكاملة للعثور على جثة الصحفية رحاب بدر

ارشيف

مصرع الرئيس التنفيذى "لأوراسكوم" إثر حادث أليم

خسارة لفيسبوك

اليوم الأسود في تاريخ فيسبوك.. خسارة تصل لـ50 مليار دولار

الإعلامي توفيق عكاشة

عكاشة يعلق علي السجال الدائر بين الطيب و الخشت

سكين

ينهي حياة زوجته بـ 14 طعنة.. السبب صادم

في الهند..

يستدرج 20 امرأة في احتفالية بعيد الميلاد.. ماذا حدث؟

عرب وعالم

الشرطة الهندية ارشيفية
الشرطة الهندية ارشيفية
Advertisements

الدويني فولي - متابعات

أخبار متعلقة
#

وزير التعليم : هتفضلوا 20 سنة في تالتة ثانوي

#

ذعر فى المنوفية إثر انفجار 20 أسطوانة بوتاجاز

#

معركة جماعية بين شباب وفتيات في دولة خليجية بعيد الميلاد

#

كويتي بزي نسائي في صالون تجميل.. ماذا حدث

الهند

الشرطة

رهائن

عيد ميلاد

كشف مسؤولون هنود، اليوم الجمعة، أن الشرطة قتلت بالرصاص رجلا كان يحتجز نحو 20 امرأة وطفلا رهائن في منزله بشمال البلاد، بعد مواجهة استمرت عشر ساعات أسفرت عن إصابة شرطيين وأحد سكان القرية. 

وفي التفاصيل، احتجز رجل الرهائن بعد دعوته أطفالا ونساء من القرية إلى منزله، مدعيا إقامة حفل عيد ميلاد ابنته، لكن الشرطة قالت إن دافعه غير واضح.

وأكد أوانيش كومار أواستي، وزير الداخلية في ولاية أوتار براديش، بعد مداهمة المنزل الواقع في قرية فاروخ اباد بالولاية، أن الرهائن الذين كانوا محتجزين تحت تهديد السلاح بخير، مضيفا أن الجاني كان يقضي فترة الإفراج المشروط، بعد أن انتهت فترة سجنه المؤبد في تهمة قتل، مضيفا  أن مجموعة من القرويين الغاضبين اقتحموا المنزل بعد المواجهة، وهاجموا زوجة محتجز الرهائن.

وأوضح وزير الداخلية أن امرأة توفيت متأثرة بجراحها في وقت مبكر اليوم الجمعة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» ياسمين صبري تستفز رواد مواقع التواصل بهذا الشيء
» بريطانيا تنضم لقائمة ضحايا "كورونا "
» كريمة: نشر الزوجة صور زوجها على فيسبوك تفاهة
» أحمد عيد يسخر من رئيس الزمالك.. بهذه الطريقة
» رئيس مجلس الأمة الكويتي: صفقة القرن لن تنجح لهذه الأسباب
» التعليم توضح حقيقة امتحان الصف الثالث الثانوي"أوبن بوك"
» اليوم.. غلق القيد الشتوى أمام الأندية
» "القومي للبحوث الفلكية" عن زلزال الإسكندرية:حاجة طبيعية
» فيديو جديد لـ" فيفي عبده".. وردود سعودية غاضبة
» غلق جزئى بـ "الهرم" لبدء تنفيذ مترو الأنفاق
» قيس سعيد: صفقة القرن خيانة عظمي تعكس هزيمة العرب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:12 م

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:53

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:34

  • عشاء

    19:04

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني