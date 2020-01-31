«التضامن» تزف خبرًا سار لأصحاب المعاشات

31 يناير 2020 - 09:38 ص

زفت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، خبرًا سار لأصحاب المعاشات، ببدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر فبراير 2020 من خلال ماكينات الصرف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والبريد اعتبارًا من الغد السبت.

وأشارت إلى أنه سيتم أيضًا الصرف من خلال كافة منافذ هيئة ومكاتب البريد والبنوك وبنك ناصر، اعتبارا من الأحد 2 فبراير لما يزيد عن 8.31 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب 15.24 مليار جنيه.

وأضافت "القباج"، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، مؤكدة عدم انصراف العاملين حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على مستحقاته المالية، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.