"ممنوع البوس"..طلب إحاطة عاجل بالبرلمان

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تامر أمين

كورونا

رضا البلتاجي

أكد رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة للبرلمان بمنع تبادل القبلات (البوس) بين المواطنين، قائلا :"كنت أتمنى التقدم بالطلب قبل ظهور فيروس كورونا".

 وأضاف "البلتاجي"، خلال مدخلة هاتفية، ببرنامج "أخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مع الإعلامي تامر أمين، بأن عادة التقبيل بين العرب والمصريين ممتدة منذ زمن، والإسلام لم يأمرنا بذلك، قائلا: "مينفعش كل ما أقابل حد أبوسه،عادة التقبيل قبيحة ولا تعجبنى".

 وتابع :" الحب لا يعنى بالضرورة تبادل القبلات، وفي الغرب الذي يهتم بالصحة المصافحة تكون باليد، معقبا : "لو بطلنا نسلم بالقبلات وسلمنا باليد يتم اتهامنا بالغرور ".

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