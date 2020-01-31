أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف المسابقات والبطولات، فى مختلف ملاعب العالم.
"المصريون" تستعرض أهم وأبرز مباريات اليوم
الدوري السعودي
أبها Vs الهلال 3:00 على قناة السعودية الرياضية.
الحزم Vs التعاون 5:25 على قناة السعودية الرياضية.
الرائد Vs الاتحاد 7:15 على قناة السعودية الرياضية.
الدوري الفرنسي
رين Vs نانت 9:45 على قناة beIN SPORT HD 5 .
الدوري الألماني
شالكة Vs هيرتا برلين 9:30 على قناة beIN SPORT HD 5 .
ظهر12:13 م
فجر
05:28
شروق
06:53
ظهر
12:13
عصر
15:12
مغرب
17:34
عشاء
19:04