مقتل صحفية داخل شقتها يثير ضجة في الوسط الفني والأمن يتدخل

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الصحفية رحاب بدر
الصحفية رحاب بدر
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متابعات- أمينة عبد العال

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مواقع التواصل

المعادى

عمرو عبد العزيز

رحاب بدر

أثار مقتل الصحفية رحاب بدر مشنوقة داخل شقتها في المعادي ضجة في الوسط الفتي حيث استنكر بعض الفنانين ماحدث في بوستات تم نشرها علي صفحتهم الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

و كتب الفنان عمرو عيد العزيز علي"الفيسبوك":" مش مصدق والله اني بكتب البوست ده إنا لله و إنا إليه راجعون في صاحبتي الجدعة أم قلب أبيض دفعتي في الكلية ورحلة طويلة جدا مع بعض.. رحاب راحت عند ربنا أسألكم الدعاء لها بالرحمة وقراءة الفاتحة علي روحها الطيبة".

وكتب الفنان أحمد حداد علي"الفيسبوك":" والله مش مصدق يا رحاب وحفضل افتكر ابتسامتك الحلوة وذوقك وطيبتك ألف رحمة ونور عليكي".

وقال الفنان أمير صلاح الدين علي "الفيسبوك" أيضا:" في رحاب الله يا رحاب".

أما المخرج خالد الحجر فقال:" ربنا يرحمك عزيزتي رحاب بدر في الجنة إن شاء الله .. ربنا يصبرك يا أيمن ويصبر الجميع".

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغ من والدة الصحفية أنها عثرت عليها مشنوقة في شقتها في المعادي قبل توجهها إلي مهرجان الأقصر السينمائي بعدة ساعات، وجار التحقيق لكشف ملابسات الواقعة حسبما نشرت  "بوابة الأهرام".


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