» وزير الصحة الأسبق يوجه رسالة مهمة لمرضى الإنفلونزا

31 يناير 2020 - 12:50 ص

أكد الدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، أنه يجب التعامل مع فيروس الأنفلونزا بحذر، حيث أن فيروسات الجهاز التنفسي قد تؤدي إلى مشاكل كبيرة.



وأوضح "تاج الدين"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، أن فيروس كورونا ليس جديدا، ولكن الموجود الآن جيل متطور منه، موضحا أن هناك مرحلتين للوقاية من دخول فيروس كورونا مصر.

