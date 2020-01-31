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"سوبر بابا" يفجر مفاجأة جديدة عن واقعة القطار

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المصريون ـ متابعات

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كشف محمد محمود فرغلي، بطل فيديو قطار الإسماعيلية والمعروف إعلاميا بـ "سوبر بابا"، تفاصيل الواقعة، مشيرا إلى أنه يعمل في مدينة دير العبد بشمال سيناء، وكان متوجها هو وأسرته إلى الإسماعيلية لقضاء إجازة نصف العام مع عائلته.
وأشار "فرغلي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" االمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنه هو وابنته لم يعبرا قضبان السكك الحديدية كما زعم البعض، ولكن قدم ابنته انزلقت واختل توازنها فسقطت على القضبان.
وأكد "سوبر بابا"، أن ما حدث ليس بطولة منه، وإنما حفظ من الله، لافتا إلى أن ابنته كاانت في وعيها أثنا مرور القطار من جانبهما.
وعن دفعه غرامة بقيمة 50 جنيه، عقب ضاحكا: "إحنا تحت أمر مصر، بس إحنا مدفعناش حاجة".

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