» خماسية بيضاء تصعد بـ"برشلونة" لربع نهائي كأس الملك‎

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نجم برشلونة
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المصريون ووكالات

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تأهل فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، الخميس، إلى الدور الربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد فوز سهل على مضيفه فريق ليغانيس بخماسية نظيفة، سجل منها نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين.
وافتتح التسجيل مهاجم الفريق أنطوان غريزمان في الدقيقة 4 من المباراة، وأضاف مدافع الفريق الفرنسي كليمونت لونغليت الهدف الثاني في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، أصر برشلونة على توسيع الفارق، فسجل الساحر الأرجنتيني الهدف الثالث في الدقيقة 59، بعد ذلك أضاف البرازيلي أرثور ميلو الهدف الرابع في الدقيقة 77 بعد دخوله بدقائق معدودة، وقبل نهاية المباراة بقليل عاد ميسي ليسجل الهدف الخامس في الدقيقة 89.
واستحوذ برشلونة على معظم مجريات المباراة، وخلق العديد من الفرص التي ضاعت أمام المرمى، لافتقاده مهاجمه الاوروغوياني لويس سواريز بسبب الإصابة، وعدم وجود البديل المناسب له، فيما لم يكن لفريق ليغانيس سوى محاولات خجولة لم تشكل خطر حقيقي على دفاع الفريق الكاتلوني.
وبهذا الفوز، يكون الساحر الأرجنتيني قد حقق الفوز رقم 500 له مع الفريق الإسباني.
ويمر برشلونة بفترة صعبة منذ خروجه من بطولة السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد الشهر الماضي، والتي تبعها إقالة مدربه السابق أرنستو فالفيردي، وتعيين كيكي سيتين خلفاً له، وهو الأمر الذي لم يحل مشكلة الفريق.
وواصل تراجع مستوى الفريق، وفقد صدارة الدوري الإسباني لصالح غريمه التاريخي ريال مدريد، بعد خسارته المباراة الأخيرة أمام فالنسيا في إطار بطولة الدوري الإسباني بنتيجة هدفين نظيفين. -

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