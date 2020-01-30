الكشف عن حقيقة إصابة مصريين بفيروس كورونا في أمريكا

كشف الدكتور حسام أمين، رئيس قسم الحالات الحرجة بمستشفى نيويورك، حقيقة إصابة مصريين بفيروس كورونا في أمريكا .



وأكد "أمين"، خلال اتصال هاتفي عبر سكايب ببرنامج "مانشيت" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن الجالية المصرية في نيويورك بصحة جيدة، ولم ترصد أي إصابات بالفيروس بينهم.

وأكد "أمين"، خلال اتصال هاتفي عبر سكايب ببرنامج "مانشيت" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن الجالية المصرية في نيويورك بصحة جيدة، ولم ترصد أي إصابات بالفيروس بينهم.