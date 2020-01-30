مطلب عاجل بشأن وفاة طفلة في أسيوط بعد عملية ختان

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حسن علام- متابعات

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وفاة طفلة أسيوط

تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن حادث وفاة طفلة تبلغ من العمر 12 عاما، أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها داخل إحدى العيادات الخاصة بقرية الحواتكة مركز منفلوط، محافظة أسيوط.
وقالت النائبة، في بيان لها، إن استمرار عمليات ختان الإناث مؤشر على عدم فاعلية المبادرات الحكومية وحملات التوعية خاصة في المناطق الريفية والصعيد، موضحة: الطب والدين ضد هذه العملية ومع ذلك لا تزال منتشرة.

وطالبت النائبة بالتعامل بحسم مع أي طبيب يثبت إجرائه مثل هذه العمليات، وايضا توقيع عقوبات على ولي أمر أي طفلة يثبت خضوعها لهذه العملية.

ولفتت إلى أهمية التعامل الأمني الحاسم مع العيادات الخاصة التي يتم إجراء هذه العمليات بها، وتوعية طلبة المدارس بأهمية التبليغ الفوري من خلال وسائل التواصل المختلفة مع الجهات المعنية عن هذه العمليات سواء قبلها أو بعد إجرائها.

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