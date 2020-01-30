صور.. امرأة تحطم الرقم القياسي في امتلاك أكبر عدد من الأصابع

تنتظر امرأة هندية تمتلك 31 أصبعًا، دخول موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، كأكثر امرأة في العالم امتلاكًا لهذا العدد من أصابع اليدين والقدمين.

وتملك "كوماري نياك" (63 عامًا)، 19 أصبعًا في القدمين، و 12 إصبعًا في اليدين، متغلبة بذلك على صاحب الرقم القياسي السابق ديفيندرا سوثار، الذي دخل موسوعة الأرقام القياسية في عام 2014 بـ 28 أصبعًا.

لكن كوماري وهي من منطقة "جانجام" في "أوديشا" شمال شرقي الهند تشكو من معاملة الجيران القاسية لها، ووصفهم لها على أنها "ساحرة"، حتى أنهم يتجنبونها في الشارع.

وقالت: "لقد ولدت بهذا العيب، ولم أستطع معالجته، لأنن من أسرة فقيرة. لقد مرت 63 عامًا وأنا على هذه الحالة. الناس في المنطقة التي أسكنها يعتقدون أنني ساحرة ويبتعدون عني. في بعض الأحيان يأتون لرؤية حالتي، ولكنهم لا يساعدونني أبدًا".

وتابعت: "أنا مجبرة على البقاء في المنزل، لأنني أعامل بشكل مختلف"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

بينما قال أحد جيرانها، وهو على علم بحالتها: "أعرف أنها تعاني من مشكلة طبية ولا علاقة لها بما يعتقده الآخرون. أشعر بالأسف الشديد لها لدرجة أنها لا تستطيع حتى تحمل نفقات علاجها".

وقالت "كوماري" إنها لا تملك تكاليف علاجها وتضطر غالب الوقت للبقاء في منزلها.

وبعد أن سمع مسؤولون حكوميون بمحنتها، عرضوا عليها منزلًا ومعاشًا تقاعديًا، بالإضافة إلى نشر الوعي بين جيرانها.

وقال متحدث باسم السلطة المحلية: "نحن على دراية بوضعها وعرضنا كل المساعدات الممكنة. نحن أيضًا نعلم جيرانها أن يعاملوها بالحب والرحمة وأنها ليست ساحرة".

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