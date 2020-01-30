  • الخميس 30 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:11 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الطقس

شديد البرودة.. الأرصاد تعلن طقس غدٍ الجمعة

حرق الجثث

الصين تحرق جثث ضحايا فيروس كورونا لإخفاء عدد القتلى

فودافون واتصالات السعودية

الحكومة تعلق على بيع «فودافون» لشركة سعودية

الاهلى

لاعبو الأهلي تحت حماية الجيش في السودان

أرشيفية

صادم.. أب يطرد بناته الثلاثة لرفضهن ممارسة الدعارة

الزمالك والترجى

مفاجأة.. الزمالك يرسل قائمة مباراة قطر لـ«الكاف»

نايل نصار وخطيبته

«ابن المحظوظة»..مصري يتزوج ابنة أغنى رجل في العالم

نهى نبيل وابنها الطفل

الكويت تحقق في فيديو خادش لفنانة شهيرة مع ابنها

تركي آل الشيخ

أول تعليق لـ«آل الشيخ» بعد نجاح العملية الجراحية

البرلمان

مقترح برلماني لمنع تبادل القبلات في مصر

تراجع أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

مال وأعمال

الذهب
الذهب
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

أسعار الذهب ترتفع خلال تعاملات اليوم

#

أسعار الذهب تتراجع في ختام تعاملات اليوم

#

استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين

#

ارتفاع أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم

أسعار الذهب

ختام التعاملات

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال التعاملات المسائية الخميس ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 694 جنيهًا للجرام وهو العيار الرئيسي لسوق الصاغة في مصر.

جاء ذلك بعد أن شهد السعر العالمي لأوقية الذهب تذبذبا واضحا الساعات الماضية، لكنه الأوقية استقرت عند 1580 دولار، حتى صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 594.75 جنيه.

عيار 21 سجل 694 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 793.25 جنيه .

الجنيه الذهب 5552 جنيها.

أوقية الذهب 1580 دولار.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» صور.. كائن غامض يلتهم تمساحًا في أعماق المحيط
» استقرار ملحوظ في أسعار الدولار بمختلف البنوك
» أنباء عن توقف «واتس اب» في مصر أول فبراير
» تراجع أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم
» وسط تشديدات أمنية.. بعثة الأهلي تصل السودان لمواجهة الهلال
» وصلة مدح من قيصر روما لـ«صلاح»
» أول تعليق من بيل جيتس على زواج ابنته من مصري
» تعرف على حكم سرقة شبكات «الواي فاي»
» أول حالة عدوى.. أمريكا تسجل الإصابة السادسة بـ«كورونا»
» أمر ملكي بقتل امرأة قصاصًا في السعودية
» اتحاد الكرة: الزمالك لم يعتذر عن المشاركة بالسوبر الأفريقي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:33

  • عشاء

    19:03

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني