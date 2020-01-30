» تراجع أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال التعاملات المسائية الخميس ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 694 جنيهًا للجرام وهو العيار الرئيسي لسوق الصاغة في مصر.

جاء ذلك بعد أن شهد السعر العالمي لأوقية الذهب تذبذبا واضحا الساعات الماضية، لكنه الأوقية استقرت عند 1580 دولار، حتى صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 سجل 594.75 جنيه.

عيار 21 سجل 694 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 793.25 جنيه .

الجنيه الذهب 5552 جنيها.

أوقية الذهب 1580 دولار.