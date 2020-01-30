شديد البرودة.. الأرصاد تعلن طقس غدٍ الجمعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة، طقس معتدل في أوقات النهار شديد البرودة في ساعات الليل.

حيث يتوقع الخبراء أن يكون الطقس على القاهرة والدلتا والسواحل الشمالية، مائل للدفء نهارا وشديد البرودة ليلا على جنوب سيناء والغردقة وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية تكون حالة الطقس غدا الجمعة على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وغائم أحيانا والرياح معتدلة.

الوجه البحري: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون شبورة صباحا وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكون شبورة صباحا، وأمطار على مناطق متفرقة، ونشاط للرياح واضطراب في الملاحة البحرية.

شمال الصعيد: معتدل نهارا وشديد البرودة ليلا، وتتكون شبورة صباحا، وغائم أحيانا والرياح معتدلة.

ونعرض بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على كافة الأنحاء:

القاهرة العظمى 19 والصغرى 11.

والمنوفية العظمى 19 والصغرى 10.

والغربية العظمى 18 والصغرى 10.

ودمنهور العظمى 18 والصغرى 10.

والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10.

وكفر الشيخ العظمى 18 والصغرى 11.

ومطروح العظمى 19 والصغرى 9.

وبورسعيد العظمى 19 والصغرى 11.

ودمياط العظمى 19 والصغرى 11.

والشرقية العظمى 19 والصغرى 10.

والإسماعيلية العظمى 19 والصغرى 9.