» أول تعليق من بيل جيتس على زواج ابنته من مصري

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أعرب الملياردير الأمريكي بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، عن سعادته الغامرة بإعلان ابنته جنيفر موافقتها على طلب الزواج الذي تقدم به الشاب المصري، نايل نصار.

وقال جيتس، في تعليق على صورة جمعت ابنتها بزوجها المستقبلي: «أشعر بسعادة غامرة للغاية.. مبروك».

ومن جانبها، علقت أمها ميليندا قائلة: «أشعر بسعادة غامرة لأجلك أنت ونايل».

ووافقت ابنة مؤسس شركة ميكروسوفت، اليوم على طلب الزواج الذي تقدم به نايل نصار.

أعلن ذلك كلا الطرفين في تدوينة عبر صفحتهما الرسمية بموقع انستغرام.

حيث قال نايل في تعليق على صورة جمعتهما: «قالت نعم، اشعر وكأنني الأكثر حظا وأسعد رجل في العالم الآن.. جين، أنت كل شيء كان يمكنني تخيله وأكثر من ذلك بكثير».

شاهد صور نجلة "بيتس" والشاب المصري من هنا

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