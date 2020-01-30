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حرق الجثث

الصين تحرق جثث ضحايا فيروس كورونا لإخفاء عدد القتلى

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الصين تحرق جثث ضحايا فيروس كورونا لإخفاء عدد القتلى

عرب وعالم

حرق الجثث
حرق الجثث
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هذا هو السبب الحقيقي لانتشار الفيروس "الغامض"

ارتفع عدد ضحايا وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 170 من إجمالي 71111 حالة إصابة تم الإبلاغ عنها الآن، بزيادة 38 حالة وفاة، و1737 إصابة في غضون خلال 24 ساعة فقط.

لكن هناك شكوك حول عدد القتلى الرسمي. في ظل تقارير تتحدث عن أن السلطات الصينية تحرق الجثث في الخفاء.

وقال الموقع الأخبار "Initium "، الذي يبث باللغة الصينية، استنادًا إلى مقابلات مع أشخاص يعملون في مراكز حرق الجثث المحلية في مدينة "ووهان" – معقل نشأ الفيروس - وقالوا إن الجثث تُرسل مباشرة من المستشفيات دون أن يتم التعرف عليها، وإضافتها إلى السجل الرسمي.

وقال وليام يانج مراسل قناة "دي دبليو نيوز" بشرق آسيا: "هناك أسباب تدعو إلى التشكيك في ما تشاركه الصين مع العالم"، لأنه "على الرغم من كونهم أكثر شفافية فيما يتعلق ببعض الأشياء الخاصة لمتعلقة بالفيروس، إلا أنهم يظلون غير أكفاء وغير موثوق بهم في جوانب أخرى".

وجاء ذلك بعد أن قفزت حالات الإصابة بالفيروس إلى 5974 حالة يوم الأربعاء، بزيادة 30 في المائة في الإصابات في اليوم، متجاوزة الـ3232 شخصًا الذين تم الإعلان عن إصابتهم بمرض "السارس".

وأضاف يانج أن عدد القتلى الحالي البالغ 170 وهو "منخفض للغاية" عن الأرقام في الواقع، مشيرًا إلى ادعاء حرق الجثث قد يكون "منطقيًا".

وتابع: "أجرت وسائل الإعلام الصينية الموثوق بها مقابلة مع العاملين في مراكز حرق الجثث المحلية، الذين أكدوا أن العديد من الجثث قد تم إرسالها مباشرة من المستشفيات إلى مراكز حرق الجثث دون تحديد هوية هؤلاء المرضى بشكل صحيح".

واستدرك: "هذا يعني أن هناك مرضى توفوا بسبب الفيروس، لكن لم تتم قيدهم في السجلات الرسمية".

في الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "الجارديان"، أن المستشفيات الصينية لم تختبر المصابين بالفيروس، وتم الضغط على أسرة واحدة على الأقل لإحراقها.

وبحسب ما ورد، فقد أبلغ طبيبان، أسرة الضحية أنه من المحتمل أن يكون مصابًا بفيروس كورونا، لكنه لم يقدم أي مستندات.

كما أن الأنباء الواردة من "ووهان" تشير إلى رفض المسعفين، إجراء اختبار للمرضى الذين ظهر بوضوح عليهم علامات الإصابة بـ فيروس "كورونا".

أخبرت "كيلي هوي" صحيفة "نيويورك تايمز"، أنه على الرغم من أن زوجة أبيها تعاني من الأعراض الصحيحة بما في ذلك السعال والحمى، لكن الأطباء رفضوا إجراء اختبار لها للتأكد من إصابتها بالفيروس.

وتوفيت المرأة في 15 يناير، فيما يرفض زوجها إصدار شهادة الوفاة بأنها جاءت نتيجة تقول "الالتهاب الرئوي الحاد" بدلاً من فيروس كورونا.

وبينما لم يتم تسجيلها كواحدة من الضحايا الرسميين لهذا الخطأ، تشير "هوي" إلى أن الأطباء أمروا بإحراق الجثة، لأنهم اشتبهوا في أنها مصابة بالفيروس.

ويقول العلماء، إنه لا يزال هناك العديد من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها حول الفيروس الجديد، بما في ذلك مدى سهولة انتشاره ومدى شدته.

وعبر مسؤولو منظمة الصحة العالمية الأربعاء عن "قلقهم الشديد" من أن الفيروس بدأ ينتشر خارج الصين، وأشاروا إلى اتخاذ "تدابير استثنائية في مواجهة تحد غير عادي" يشكله تفشي المرض.

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