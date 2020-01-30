حبس والد وطبيب الطفلة ضحية الختان

أمرت النيابة العامة بمركز منفلوط حبس "حسين.ع" والد الطفلة ندى والدكتور "على. ع. ع"، طبيب النساء والولادة الذي قام بإجراء عملية الختان للطفلة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

يأتي ذلك بعد وفاة الطفلة "ندى" البالغة من العمر 14 عاما، أثناء إجراء عملية الختان بالمخالفة للقانون، على أن يراعى لهم التجديد في المواعيد المقررة.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد ورود بلاغ من مأمور مركز شرطة منفلوط بورود بلاغ من خفير نظامى " عم الطفلة " المتوفاه يفيد وفاة الطفلة " ندى.ح.ع" 14 عاما داخل عيادة خاصة أثناء إجراء عملية الختان لها.

وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ، وتبين أن الطفلة داخل عيادة الطبيب "على . ع " طبيب نساء، على المعاش أثناء إجراء عملية الختان، وتم تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الصحة بمنفلوط، وبمشاركة إدارة العلاج الحر، والتفتيش، وتم العثور على الطفلة داخل العيادة بعد أن فارقت الحياة وأمرت النيابة بعد المعاينة الأولية إرسال الطفلة لمشرحة مستشفى منفلوط المركزى لتوقيع الكشف الطبي عليها وكشفت المعاينة الأولية للجثة تعرضها لصدمة عصبية أثناء خضوعها لإجراء العملية، وأمرت النيابة العامة بالقبض على والدها والطبيب الذى قام بإجراء العملية.

وكان خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة قد تلقى البلاغ رقم ( 10187) الخاص بهذه الواقعة، وأصدرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، بيانا فى هذا الشأن وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على كل من شارك فى ارتكاب هذه الجريمة البشعة فى حق طفلة بريئة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له تكرار هذه الجرائم.