» اتحاد الكرة: الزمالك لم يعتذر عن المشاركة بالسوبر الأفريقي

30 يناير 2020 - 08:36 م

نفى وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، ما تردد عن اعتذار نادي الزمالك عن خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي المحدد لها يوم 14 فبراير المقبل في الدوحة.

وأوضح أن اتحاد كرة القدم تلقى خطابا من الزمالك يشرح فيه وجهة نظره من خطورة توجه فريقه إلى قطر ، حيث تم تحويل الخطاب إلى الاتحاد الأفريقي للنظر بما جاء فيه.