تفاصيل لقاء «حفتر» و«بكري»

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حسن علام- متابعات

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حفتر

بكري

استقبل المشير خليفه حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، الكاتب الصحفي مصطفي بكري عضو مجلس النواب.

واستمع «بكري»، إلى تقييم المشير حفتر لمجمل الأوضاع الراهنة في ليبيا ودار حوار حول أهم القضايا الراهنة، حيث عبر المشير عن تقديره للموقف المصري والجهود التي يبذلها الرئيس السيسي للعمل علي حل الأزمة الليبيه بما يؤكد حق الجيش الليبي فرض سيطرته على أراضي البلاد ورفض التدخل في الشؤون الداخلية الليبية من قبل القوالقويي الخارجية التي تدعم الميلشيات الارهابية.
كما تناول الحديث الموقف من مقررات برلين والتدخل التركي ودعمه للمليشيات الإرهابية وغيرها من القضايا.


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