لاعبو الأهلي تحت حماية الجيش في السودان

30 يناير 2020 - 08:13 م

حرض حسام عيسى، سفير مصر في السودان، على طمئنة بعثة الأهلي قبل وصولها إلى أم درمان اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني يوم السبت المقبل، في إطار المرحلة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال السفير المصري في تصريحات لستديو 93.7 على أون سبورت إف إم، إن الجانب السوداني أظهر تجاوبا كاملا وتعاونا كبيرا، خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد أن التقى بالمسئولين بالداخلية السودانية ومدير قطاع الطوارئ ومدير إدارة التعاون الدولي، ومدير شرطة أم درمان واتفقوا على وضع خطة تأمين لبعثة الأهلي منذ وصولهم اليوم وحتى مغادرتهم للبلاد، وتشمل هذه الخطة توفير 4 سيارات تأمين وأفراد قوات خاصة ستكون مصاحبة للبعثة في كل تنقلاتها

وكشف أنه قام بزيارة نادي الهلال بصحبة كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري بالأهلي وكان في استقبالهم د. أشرف الكاردينال رئيس النادي، والذي رحب بوفد الأهلي بشدة وتم الاستجابة لكافة طلبات الأهلي وشاهد عبد الحفيظ وعدلي الملعب الذي سيتدرب عليه الفريق غدا وتم الاستجابة لطلبهم بأن يكون موعد التدريب في نفس موعد المباراة يوم السبت، كما حرص مسئولي الهلال على تنفيذ طلبات الأهلي الخاصة بفندق الإقامة.

وشدد السفير حسام عيسى أن المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، أصدر بيانا منذ ساعات أكد أن بعثة الأهلي كاملة ستكون في حماية القوات المسلحة السودانية، وأنها مباراة بين أشقاء، وأصدرت وزيرة الشباب والرياضة أيضا بيان آخر أكدت على نفس المعنى، فكل المواقف في منتهى التعاون، ونتمنى أن يكون اللقاء على مستوى الناديين.

وعمن تم القبض عليهم لإثارة الفتنة قال السفير المصري، بالفعل هناك رصد مستمر لأي شخص يبث الفتنة بين الجانبين، والحقيقة أن كون المباراة حاسمة في تأهل أحد الفريقين، من الطبيعي أن يكون موجود هذا الحماس الجماهيري، وهذا موجود في كل البلدان، لكن الأهم أن إدارة الهلال أكدت لمسئولي الأهلي أن من قام بهذا الأمر لا يمت بصلة للنادي السوداني ولا أحد يوافق على أي حديث يثير الفتنة بين الناديين الكبيرين.

وأخيرا عن قدوم محمود الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي، قال السفير المصري، "بيبو " أسطورة ويحظى بشعبية طاغية هنا في السودان ووجوده على رأس البعثة بالتأكيد يقلل من حدة التوتر والأيام الأخيرة تم التواصل معه أكثر من مرة ومع د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للتأكيد على تعاون الجانب السوداني بشكل كامل في توفير كافة متطلبات البعثة الأهلاوية وتوفير الأمن والحماية لها خلال فترة تواجدها في السودان.