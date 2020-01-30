سؤال عن حقيقة وجود صينيين مصابين بـ«كورونا» في مصر

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حسن علام- متابعات

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توجهت النائبة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، حول حقيقة ما يتردد في مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود صينيين مصابين بفيروس "كورونا" في مصر.
وقالت النائبة، في سؤالها، : "إن هناك حالة من الذعر والخوف تنتاب المواطنين جراء الانتشار السريع لفيروس "كورونا" في الصين والذي حصد معه أرواح العشرات يوميًا، والكثير من الدول اتخذت إجراءات وقائية للتعامل مع هذا الفيروس خشية وصوله إليها".

وأكدت عضو مجلس النواب"، على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى في كافة أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة في الموانئ البحرية والبرية والجوية ، وعزل أي مصاب بالفيروس، وضرورة توفير سيارات ذاتية التعقيم داخل المنافذ لنقل المشتبه فيهم بالإصابة" .


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