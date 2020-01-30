مانشستر يونايتد يضم البرتغالي «فيرنانديز» 5 مواسم ونصف

30 يناير 2020 - 08:01 م

حصل مسئولو مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، على توقيع البرتغالي برونو فيرنانديز، لمدة 5 سنوات ونصف، قادمًا من سبورتنج لشبونة خلال الانتقالات الشتوية الحالية.



وكان مانشستر يونايتد، قد أكد أمس على توصله لإتفاق مع نظيره سبورتنج لشبونه، من أجل ضم برونو فيرنانديز، خلال الميركاتو الشتوى الحالى، فى إنتظار خضوع اللاعب للكشف الطبى، والذى اجتازه بنجاح اليوم الخميس.

قال برونو للموقع الرسمى لليونايتد،:"بدأ حبى لمانشستر يونايتد، من خلال مشاهدتى لكريستيانو رونالدو، عندما كان يلعب ضمن صفوف الفريق، ومن وقتها أنا معجب بهذا النادى العظيم".

أضاف النجم البرتغالى حديثه قائلا:"اللعب مع مانشستر يونايتد، أمر لا يصدق، لقد عملت بكل جهد من أجل الوصول إلى هنا، وأعد الجماخير بأننى سأقدم كل شئ من أجل مساعدة ونجاح الفريق".

وكان برشلونة الإسباني، قد حاول التعاقد مع برونو فيرنانديز، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، ولكن عاد اليونايتد بقوة ونجح فى إتمام الصفقة فى الأخير.

وخاض اللاعب البرتغالى، صاحب الـ25 عاما، 137 مباراة مع سبورتنج لشبونة فى جميع المسابقات، سجل 64 هدفا وصنع 46 هدفا.

ويعد فيرنانديز، ثالث لاعب يحصل مانشستر يونايتد على خدماته، من سبورتنج لشبونة بعد النجميين كريستيانو رونالدو ولويس نانى.