أحمد صيام يكشف سر اعتذار ابنته عن التمثيل معه

قال الفنان أحمد صيام، إن ابنته التحقت بالعديد من ورش التمثيل منها مع المخرج خالد جلال، مشيرً إلى أنه اكتشفت براعتها في المجال قائلًا: «كنت أرغب في أن تشاركني ابنتي في مسرحية أقوم بتمثيلها، ولكنها اعتذرت والمخرج رشحها ولكنها اعتذرت لأنها كانت ملتزمة برواية مع المخرج خالد جلال».

وأضاف صيام، في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، إنه رفض دخول ابنته «بسنت» مجال التمثيل في البداية، مضيفا:" كان صعبان عليا أن تعاني ابنتي مما كنا نعانيه في المهنة".

وتابع: «بعد انتهاء ابنتي من الجامعة قررت دخول مجال التمثيل ولم أساعدها على الإطلاق وأكدت لها انني لن أحكم عليها سواء كانت تمثل بشكل جيد أم لا».