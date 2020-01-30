» فنانة شهيرة تصدم الجميع بشكلها بعد عملية تكميم المعدة

30 يناير 2020 - 07:55 م

نشرت الفنانة الكويتية الشهيرة ?هيا الشعيبي?، مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صدمت بها متابعيها، خاصة أن ذلك يعد أول ظهور لها بعد إجرائها عملية تكميم المعدة، بسبب وزنها الزائد.

ولفتت «الشعيبي» الأنظار بصورها الجديدة ، حيث ظهرت فيها بأناقتها وبخسارتها الكثير من وزنها الزائد، بطريقة غير مسبوقة بالنسبة إليها حتى الآن.

ونالت الصور إعجاب متابعيها وأشاد بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن الفنانة لجأت إلى إجراء العملية الجراحية بعد تعرضها للإحراج على الهواء خلال استضافتها في أحد البرامج، حيث طالبها أحد اتلمتصلين بأن تسير على نظام ريجيم حتى تخسر مزيدًا من الوزن، وهو ما عرضها للإحراج مشيرة إلى أنها تقوم بذلك بالفعل ولكن وزنها ينقص بصعوبة نظرًا لتقدمها في العمر.

ونشرت صديقتها فيديو آخر لها وهي تبكي أثناء مكالمة بينهما بسبب المواقف التي تتعرض لها لوزنها الزائد، وهو ما أثار موجة تعاطف معها.

وكانت الفنانة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق خضوعها لعملية تكميم معدة، كما خضعت مؤخراً لعملية شفط الدهون، التي تتراكم لديها في منطقة الذقن أو اللغلوغ.