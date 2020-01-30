  • الخميس 30 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:10 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الزمالك والترجى

مفاجأة.. الزمالك يرسل قائمة مباراة قطر لـ«الكاف»

أرشيفية

صادم.. أب يطرد بناته الثلاثة لرفضهن ممارسة الدعارة

نايل نصار وخطيبته

«ابن المحظوظة»..مصري يتزوج ابنة أغنى رجل في العالم

تركي آل الشيخ

أول تعليق لـ«آل الشيخ» بعد نجاح العملية الجراحية

البرلمان

مقترح برلماني لمنع تبادل القبلات في مصر

نهى نبيل وابنها الطفل

الكويت تحقق في فيديو خادش لفنانة شهيرة مع ابنها

علي عبدالعال

بيان عاجل لـ«عبدالعال» بشأن «صفقة القرن»

أرشيفية

أمر ملكي بقتل امرأة قصاصًا في السعودية

الشاب المصري وزوجته البريطانية

الشاب المصري المتزوج مسنة بريطانية يفجر مفاجأة مدوية

رمضان صبحى

الأهلي يصدم الجميع بشأن شراء رمضان صبحي

بمشاركة "أزارو".. الاتفاق يقسو على الوحدة بثلاثية

الرياضة

ازارو
ازارو
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الرقابة الإدارية تضبط رئيس «مرسى علم» برشوة

#

إعارة "أزارو" إلى الاتفاق السعودي

#

وليد أزارو في الاتفاق السعودي بهذا السعر

#

الوحدة السعودي يوضح موقفه من التعاقد مع «أزارو»

الاتفاق

المصريون

الوحدة

فاز فريق الاتفاق السعودي على الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

شهدت المباراة المشاركة الأولي للمغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي مع فريق الاتفاق السعودي، حيث دخل المباراة بالدقيقة 71 بديلا للاعب فواز الطريس.

فريق الوحدة كان البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب يوسف نياكاتي بالدقيقة 7، وتعادل سليمان دوكارا للاتفاق بالدقيقة 11.

وفي الشوط الثاني نجح اللاعب هزاع الهزاع في تعزيز تقدم الاتفاق وسجل هدفًا بالدقيقة 51، واختتم سعيد الربيعي ثلاثية الاتفاق بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وحصل وليد أزارو علي بطاقة صفراء بالدقيقة 88 بداعي التمثيل بعد سقوطه داخل منطقة جزاء الوحدة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاستثمار السياسي في "جسد المرأة"

محمود سلطان

سجال العلماء

فراج إسماعيل

شجاعة وثبات وفيض وإشراق؟!..إنه الهدهد النبيل

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة برشلونة وليجانيس في بطولة كأس إسبانيا
» فنانة شهيرة تصدم الجميع بشكلها بعد عملية تكميم المعدة
» ارتفاع ضحايا وفيات الفيروس في الصين إلى 170 شخصًا
» «بكري» عن إعلان «ترامب»:«صفقة شيطانية»
» في أسيوط.. وفاة طفلة أثناء إجراء عملية ختان
» «فرانس فوتبول»: الأهلي يُشبه ريال مدريد
» الإسماعيلي يحقق فوزًا غاليًا على الإنتاج الحربي
» «مذبحة كفر الدوار».. إحالة أوراق المتهم للمفتى
» الدوري السعودي.. النصر يخطف تعادلًا مثيرًا من ضمك
» حقيقة انضمام خالد بيومي إلى قناة الزمالك
» «فيفا» يرفض شكوى «جروس» ضد الزمالك

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:28 ص

  • فجر

    05:28

  • شروق

    06:54

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:33

  • عشاء

    19:03

من الى
البرلمان
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني