بمشاركة "أزارو".. الاتفاق يقسو على الوحدة بثلاثية

30 يناير 2020 - 07:51 م

فاز فريق الاتفاق السعودي على الوحدة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

شهدت المباراة المشاركة الأولي للمغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي مع فريق الاتفاق السعودي، حيث دخل المباراة بالدقيقة 71 بديلا للاعب فواز الطريس.

فريق الوحدة كان البادئ بالتسجيل عن طريق اللاعب يوسف نياكاتي بالدقيقة 7، وتعادل سليمان دوكارا للاتفاق بالدقيقة 11.

وفي الشوط الثاني نجح اللاعب هزاع الهزاع في تعزيز تقدم الاتفاق وسجل هدفًا بالدقيقة 51، واختتم سعيد الربيعي ثلاثية الاتفاق بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وحصل وليد أزارو علي بطاقة صفراء بالدقيقة 88 بداعي التمثيل بعد سقوطه داخل منطقة جزاء الوحدة.