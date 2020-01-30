» «بكري» عن إعلان «ترامب»:«صفقة شيطانية»

حسن علام- متابعات
صفقة القرن تمنح إسرائيل كل شيء حتي بدون مفاوضات وتجرد الفلسطينين من الأرض والدوله المستقله والقدس وحق العوده ،— مصطفى بكري (@BakryMP) January 30, 2020
هذه صفقه شيطانيه تتجاوز القرارات الدوليه وتسعي من خلالها إلي فرض الإستسلام علي الشعب الفلسطيني ، ولكن هيهات ، شعب الجبارين لايعرف الطريق إلي الخنوع
لقد أسقط ترامب … نتنياهو إتفاق أوسلو ، ولم يعد أمام السلطه الفلسطينيه من خيار إلا إلقاء الورقه الباليه في مزبلة التاريخ— مصطفى بكري (@BakryMP) January 30, 2020
الشعب الفلسطيني لن يفرط في حقوقه ولو بمليارات الدنيا كلها، فلسطين ستنتصر رغم أنف المتآمرين— مصطفى بكري (@BakryMP) January 30, 2020
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