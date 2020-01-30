» «بكري» عن إعلان «ترامب»:«صفقة شيطانية»

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حسن علام- متابعات

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ترامب

صفقة القرن

استنكر الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اول امس برفقة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا إياها بأنه «صفقة شيطانيه».

وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «صفقة القرن تمنح إسرائيل كل شيء حتي بدون مفاوضات وتجرد الفلسطينين من الأرض والدوله المستقله والقدس وحق العوده».

وأردف: «هذه صفقه شيطانيه تتجاوز القرارات الدوليه وتسعي من خلالها إلي فرض الإستسلام علي الشعب الفلسطيني، ولكن هيهات، شعب الجبارين لايعرف الطريق إلي الخنوع»


وأوضح: «لقد أسقط  ترامب|.. نتنياهو، إتفاق أوسلو ، ولم يعد أمام السلطه الفلسطينيه من خيار إلا إلقاء الورقه الباليه في مزبلة التاريخ»، مؤكدًا أن «الشعب الفلسطيني لن يفرط في حقوقه ولو بمليارات الدنيا كلها، فلسطين ستنتصر رغم أنف المتآمرين».


وطرح ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض وإلى جواره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعض بنود هذه الصفقة، متعهدا بأن تظل القدس عاصمة "غير مقسمة" لإسرائيل.

وحضر مؤتمر الإعلان عن الصفقة، سفراء كل من سلطنة عُمان، ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. 



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