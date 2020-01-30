» «بكري» عن إعلان «ترامب»:«صفقة شيطانية»

استنكر الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اول امس برفقة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا إياها بأنه «صفقة شيطانيه».



وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «

صفقة القرن تمنح إسرائيل كل شيء حتي بدون مفاوضات وتجرد الفلسطينين من الأرض والدوله المستقله والقدس وحق العوده».



وأردف: «

هذه صفقه شيطانيه تتجاوز القرارات الدوليه وتسعي من خلالها إلي فرض الإستسلام علي الشعب الفلسطيني، ولكن هيهات، شعب الجبارين لايعرف الطريق إلي الخنوع»