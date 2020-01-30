» «فرانس فوتبول»: الأهلي يُشبه ريال مدريد

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ريال مدريد

المصريون

الاهلى

سلطت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية الضوء بموقعها الرسمي على حظوظ الأهلي في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل المواجهة الصعبة أمام الهلال السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات.

وقالت الصحفية في مستهل حديثها: "في القاهرة، لا أحد يجرؤ على تخيل السيناريو الأسوأ، ففريق الشياطين الحمر لكرة القدم المصرية على بعد 90 دقيقة من خروج محتمل من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا."

وتابعت الصحيفة: "الفريق المتوج بدوري أبطال إفريقيا 8 مرات، والفاز بـ19 لقبًا إفريقيا، يمتلك سمعة عظماء العالم، فهو على المستوى القاري يشبه ما يقوم به ريال مدريد في أوروبا."

وأضافت: "لكن بالرغم من ذلك الأهلي حقق دوري أبطال إفريقيا أخر مرة عام 2013، ولعب أخر نهائي في 2018، ومع هذا شعر الملايين من جماهير الأهلي بالإهانة عندما خسروا أمام صنداونز بنتيجة 5-0، في ربع النهائي الماضي، والفوز بهدف في الإياب لم يمح هذا الشعور."

وواصلت: "السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي بدأ عمله في أغسطس 2019 يدرك أنه هدفه قبل أي شيء هو استعادة اللقب الذي يهرب من النادي منذ فترة طويلة."

ويلعب الأهلي أمام الهلال السوداني السبت المقبل وبحاجة إلى التعادل على الأقل من أجل التأهل، أو الفوز إذا أراد الحصول على صدارة المجموعة.

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