» في أسيوط.. وفاة طفلة أثناء إجراء عملية ختان

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مصرع طفلة

أسيوط

ختان الاناث

عملية ختان

لقي طفلة مصرعها، أثناء إجرائها عملية ختان، بعايدة خاصة لدي أحد الأطباء بمركز منفلوط التابع لمحافظة أسيوط.

كان خط نجدة الطفل، بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، تلقى بلاغًا اليوم رقم ( 10187) خاصًا بهذه الواقعة، وتم القبض على الطبيب ووالد الطفلة الضحية، وتباشر النيابة العام تحقيقاتها في هذه الجريمة التي قيدت برقم 578  لسنة 2020 إداري منفلوط.

ومن جانبها أدانت "اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث"، بأشد العبارات الحادث المأساوي الذي تعرضت له طفلة تبلغ من العمر 12عاما، بقرية الحواتكة – مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، ما أودى بحياتها أمس أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها.

الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، عبرت عن بالغ غضبها وأسفها لوفاة ضحية جديدة لجريمة ختان الإناث، مستنكرة إصرار بعض الأسر التضحية ببناتهم في سبيل الحفاظ على ممارسة مجتمعية ذميمة.

وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة البشعة في حق طفلة بريئة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له تكرار هذه الجرائم.

وأشارت مرسى، أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على تواصل مستمر مع الجهات المعنية منذ اللحظة الأولى لمعرفة هذه الجريمة  للوقوف على كافة الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووجهت الدكتورة مايا مرسى رسالة إلى قلب وعقل كل أم وأب وجدة مازالوا يصرون على ارتكاب هذا الجرم بحق بناتهم أن العفة والطهارة لا تتحقق بالختان ولكن بحسن التربية ومكارم الأخلاق.

ويشار إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، شُكلت في مايو 2019، بهدف القضاء على ختان الإناث في مصر، وتضم أعضاء من كافة شركاء التنمية من الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة والمجتمع المدني.

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