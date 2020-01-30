» الإسماعيلي يحقق فوزًا غاليًا على الإنتاج الحربي

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حقق فريق الإسماعيلى فوزُا غاليًا على الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الدوري العام

أحرز أهداف الاسماعيلي كل من محمد هاشم وباهر محمدي والتونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 6 و 29 و68 علي الترتيب ، فيما أحرز هدفي الانتاج الحربي معاذ الحناوي من ركلة جزاء في الدقيقة 22، ومحمد رجب في الدقيقة 55 من زمن المباراة .

وبهذه النتيجة يستمر الانتاج الحربى في المركز السادس برصيد 21 نقطة  ، فيما ارتفع ترتيب الإسماعيلى إلي المركز السابع بجدول الدوري برصيد 21 نقطة .

وشهد الشوط الأول ، بداية هجومية سريعة من قبل لاعبي الاسماعيلي تسفر عن هدف مبكر لصالح الدراويش عن طريق محمد هاشم في الدقيقة 6 بعد استغلال خطأ عامر عامر حارس مرمي الانتاج الحربي، وفي الدقيقة 21 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للإنتاج الحربي  بعد لمسة يد على محمد الشامي  داخل منطقة الجزاء، وينجح معاذ الحناوي احراز هدف التعادل للانتاج الحربي ، وفي الدقيقة 28 ، يعود حكم المباراة ليحتسب ركلة جزاء مرة أخري ولكن لصالح الإسماعيلي  بعد لمسة يد على معاذ الحناوي داخل منطقة الجزاء، ليسجل باهر المحمدي هدف التقدم للدراويش ، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الاسماعيلي بهدفين مقابل هدف .

وفي الشوط الثاني ، بدأ الانتاج الحربي في رحلة البحث عن هدف التعادل ، وفي الدقيقة 56  عرضية متقنة من أحمد شديد قناوي من جهة اليسار قابلها محمد رجب برأسية من منتصف منطقة الجزاء إرتطمت بالقائم الأيسر وسكنت الشباك لتسجل هدف التعادل للانتاج ، ولكن الاسماعيلي واصل ضغطه علي دفاعات الانتاج وفي الدقيقة 68 من تسديدة قوية للوافد الجديد التونسي فخر الدين بن يوسف نجح في تسجيل الهدف الثالث للدراويش وهدفه الأول مع الفريق ، لتنتهي المباراة لصالح الاسماعيلي .

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