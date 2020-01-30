مجلس نقابة الصحفيين يرفض بالإجماع «صفقة القرن»

30 يناير 2020 - 06:57 م

رفض مجلس نقابة الصحفيين بالإجماع، خلال بيان له، «صفقة القرن» التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقالت النقابة، في بيانها، إنها تابعت بنود ما يسمى بـ «صفقة القرن» الأمريكية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل ساعات، مؤكدةً رفضها المطلق لتلك «المؤامرة» التي تعتبرها اغتصابًا فاضحًا لحقوق الشعب الفلسطيني، فإنها تدعو العواصم العربية إلى التبرؤ من هذه الصفقة المشبوهة، وإعلان رفضها صراحة ودون مواربة.

واعتبرت النقابة في البيان، أن بنود تلك الصفقة تكريسًا لجميع رغبات المحتل الصهيوني، وتقنينًا لما فرضه بالقوة على الأرض خلال السنوات الماضية، وهو ما يعد التفافًا على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني التي أقرها المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتمسكت بها الحكومات العربية منذ عقود.



وأكدت« دعمها الكامل لحقوق شعبنا الفلسطيني في قيام دولته ذات السيادة الكاملة على أرضه التاريخية بعاصمتها القدس الشرقية، تشدد على رفض أي تنازل جديد، وتطالب الحكومات والشعوب والنخب العربية بالتصدي لهذه المؤمراة بشكل واضح».



وشددت النقابة على دعم القرار الفلسطيني المنحاز للثوابت الوطنية والقوى الداعمة الرافضة لصفقة القرن، داعيةً الفصائل الفلسطينية كافة إلى نبذ خلافاتها، وتدعو العواصم العربية إلى التوقف عن تغذية تلك الخلافات.



كما دعت الشعوب والحكومات العربية، إلى دعم كل أشكال المقاومة، بدءًا من مقاومة التطبيع ومرورًا بكل الفعاليات التي تعلن رفضها لتلك الصفقة، وتطالب بالتصدي لكل المحاولات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.



وجددت النقابة دعوتها إلى جميع النقابات والمنظمات العربية، للإعلان عن رفض وإدانة كافة أشكال التطبيع المهني أو الشخصي مع المحتل الصهيوني الغاصب.







