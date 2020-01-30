العثور على جثة راقصة شهيرة داخل شقتها

30 يناير 2020 - 06:56 م

عثرت إحدى العاملات على جثة راقصة عربية شهيرة، داخل منزلها، بعد أن أبدت معاناتها من صداع، لتلقي حتفها وحدها.

ونشرت وسائل إعلام لبنانية وفاة الراقصة "سوزي" عن عمر 66 عامًا، بشكل مفاجئ، حيث عثرت عليها خادمتها التي أبلغت الأمن بالواقعة.

والراقصة "سوزي" هي متحولة جنسيًا، وأشارت في تصريحات سابقة أنها تعاني من صعوبة في التعايش مع مجتمعها الذي يرفضها بشكل قاطع. وظهرت سوزي في عدّة برامج تلفزيونية تستعرض تفاصيل حياتها الخاصة ومعاناتها، وأنها امتهنت الدعارة في وقت من الأوقات.

فيما خرجت صديقتها المتحولة جنسيًا الفنانة اللبنانية ?جويل بدر? بفيديو مباشر عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وهي تجهش بالبكاء بعد صدمتها من الخبر، وطلبت من جميع متابعيها الصلاة لسوزي ولروحها قائلة بأنها "كانت إنسانة منيحة".



عنجد يا عيب الشوم وين صرنا!

صاروا بس يموت حدا يفتحو لايف ويبكوا عالميت انو هني زعلانين!



الزعل مش ادام الكاميرا! واللي بكون زعلان ع حدا بحبو ومات ما بكون الو نفس يحمل التليفون!



الله يلعن هالزمن اللي وصلناله!

المهم الله يرحمك يا #سوزي ??يمكن ارتحتي من العذاب اللي كنت عايشة فيه pic.twitter.com/NBVD5jRKAa — Nelly- نيللي المقهورة المشهورة? (@NellyElMakhoura) January 28, 2020