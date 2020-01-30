مفاجأة.. الزمالك يرسل قائمة مباراة قطر لـ«الكاف»

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قائمة اللاعبين التي ستشارك في بطولة كأس السوبر الإفريقي إلى الـ«كاف»، يوم 14 فبراير الجاري في العاصمة القطرية الدوحة.

ويخوض نادي الزمالك اللقاء بصفته بطلاً لبطولة الكونفدرالية، بينما يشارك الترجي التونسي بصفته بطلاً لدوري أبطال إفريقيا.

وأكد مجلس الزمالك أن ذلك لا يعني تغير موقف القلعة البيضاء الرافض لخوض المباراة في العاصمة القطرية الدوحة.

ويعقد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا، الإثنين المقبل، للكشف عن موقف النادى النهائى من خوض مباراة السوبر الإفريقى من عدمه حيث يناقش مجلس الزمالك المسألة خلال الفترة الحالية بشأن حسم موقف النادى الأبيض من المشاركة فى مباراة السوبر من عدمه فى قطر، بعدما أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من قبل رفضه من قبل خوض المباراة.

وأكد مرتضى منصور، فى تصريحات سابقة رفضه خوض مباراة السوبر أمام الترجى، فى قطر، حيث أكد أن ملف المباراة كاملة تم عرضه على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى مصر ومرفقة به تهديدات صريحة من مسئولين قطريين بالنية في قتل لاعبينا اذا توجهوا إلي قطر لخوض المباراة مع تهديدات صريحة بقتل رئيس النادي وأولاده واحفاده".