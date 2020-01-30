صادم.. أب يطرد بناته الثلاثة لرفضهن ممارسة الدعارة

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لأب يطرد بناته من المنزل بسبب رفضهن ممارسة الدعارة بعدما طلب الأب منهم ذلك.

ومن جانبها حققت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، في الفيديو المثير للجدل على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

حيث اتهم ثلاث فتيات أبيهن بطردهن من منزلهن بسبب رغبته في إجبارهن على ممارسة الدعارة، وبدورها كشفت تحقيقات المباحث أن القصة بالكامل «مفبركة».

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير المباحث بقيام عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بنشر فيديو صوره أحد الأشخاص بقرية دميرة التابعة لمركز طلخا يظهر فيه ثلاث فتيات بسن 18 و14 و11 سنة.

وأكد فيه مصور الفيديو أنه وجد الفتيات الثلاثة بالشارع، وقالت الفتاة الكبرى وتدعى «آية» أن والدتهن مسجونة وقام والدهن بطردهن من المنزل واتهمت والدها بأنه يريد إجبارهن على ممارسة الدعارة وعندما رفضن طردهن للشارع».

وأشار مصور الفيديو خلال التصوير، أنه سيقلب الرأي العام على الأب من خلال هذا الفيديو.

النيابة تابعت مصدر الفيديو وكشفت عن شخصية الفتيات وتبين من خلال التحريات، أن الفتيات هن «آية ع ش 18 سنة وبدون عمل، وشقيقها ندى، 14 سنة، بالصف الثالث الإعدادي، وعزة، 11 سنة، بالصف الخامس الابتدائي، ويقمن بقرية دميرة دائرة مركز طلخا.

وباستدعائهن لسماع أقوالهن فيما نشر واتهام والدهن، قررن قيام والدهن بطردهن من المنزل إثر قيامهن بترك المنزل بدون إذنه ورغبته في الزواج ورفضن ذلك، ونفين طلبه منهن العمل بالدعارة.

وأكدت الفتيات أن والدتهن تدعى صباح ع، 37 سنة، تقضي عقوبة السجن المؤبد في قضية شروع في قتل والدهن عام 2016، وأن والدهن هو المسئول عنهن منذ ذلك الحين.

وأشرن إلى أن الأب قام بطردهن من المنزل بعدما رفضن الانصياع لأوامره بعدم الخروج من المنزل بدون إذنه، وأنه طلب منهن الذهاب للعيش مع أخوالهن طالما يرفضن سماع أوامره .

وأكدن أن اتهام والدهن بإجبارهن على العمل في الدعارة جاء بناءا على تحريض من مصور الفيديو ويدعى «أبواليزيد ع ع، 44 سنه، عامل، ومقيم بذات القرية، وذلك لإثارة تعاطف الرأي العام معهن».

وباستدعاء ولي الأمر أكد بذات المضمون وقال «أنا عايز أربي بناتي على الاحترام لكن للأسف لا يستمعن لكلامي فطردتهن من المنزل على سبيل التهديد».

وكشفت تحريات المباحث أن مصور الفيديو له كارت معلومات وسابق اتهامه في 6 قضايا ضرب ومخدرات.

وقررت النيابة العامة التحفظ على الفيديو وإحالته للفحص الفني، كما قررت ضبط وإحضار مصوره.