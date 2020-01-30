» «مذبحة كفر الدوار».. إحالة أوراق المتهم للمفتى

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حسن علام- متابعات

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المتهم

الجزار

جنايات دمنهور

أسرة كاملة

قضت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بإيتاى البارود، برئاسة المستشار، جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسني عبد الحليم، بإحالة أوراق شريف عبدالله رجب الزيات، الجزار المتهم بقتل 7 أفراد، عبارة عن أسرة كاملة، إلى فضيلة المفتى، وتحديد جلسة 27 فبراير القادم للنطق بالحكم.

جاء ذلك خلال ثانِ جلسات محاكمة المتهم، بمحكمة إيتاى البارود الكلية، بعد أن أحال النائب العام القضية، إلى محكمة الجنايات في محاكمة عاجلة.

وكان محمد عبدالعزيز، محامي المتهم بارتكاب مذبحة كفر الدوار، طلب إيداع "شريف الزيات" مرتكب الواقعة، مصحة نفسية للكشف عليه والوقوف على مدى قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة.

 في المقابل، طلب حسن أبوالمجد محامي المدعين بالحق المدني، من المحكمة عدم الالتفات لهذا الطلب، مشيراً إلى أن المتهم تبدو عليه علامات صحة العقل وواعي بشكل كامل.


ونفى المتهم بقتل 7 أفراد من أسرة واحدة، الاتهامات الموجهة له بارتكاب الجريمة بداعى السرقة، مشيرًا إلى أن سبب ارتكابه الجريمة المعاناة النفسية التى تسببت فيها أسرته منذ طفولته وهو في سن الثامنة، ورؤية مشاهد أثرت فيه نفسيًا- على حد قوله.

ويكمل "شريف الزيات"، تعرضت لضغوط شديدة من عائلتي ومضايقات تسببت في قيامي بالجري في الأراضي والحقول ليلًا، متابعًا: "ذهبت لطبيب وحكيت له اللي حصل أثناء طفولتي، فلم يصدقني أحد وأهلي وضعوني في مستشفى الأمراض العقلية".


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