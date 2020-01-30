أول تعليق لـ«آل الشيخ» بعد نجاح العملية الجراحية

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عملية جراحية

تركي آل الشيخ

في أول تعليق له، على ما يخص حالته المرضية، نشر المستشار تركي آل الشيخ ، المستشار في الديوان الملكي ورئيس هيئة الترفيه بالسعودية، تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأكد "آل الشيخ" أن صحته أصبحت في تحسن، وأنه سيعود للرياض قريبًا، حامدًا الله على ما أصبح عليه.

وكتب «آل الشيخ» في تغريدته : «الحمدالله الذي لا يحمد على مكروه سواه … الحمدالله … الحمدالله جايك يا الرياض قريب إن شاء الله».

وكانت صحف محلية، كشفت عن إجراء تركي آل الشيخ عملية جراحية، لإزالة ورم يرجح أنه في الرأس، داخل إحدى المستشفيات في نيويورك الأمريكية.


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