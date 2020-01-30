مقترح برلماني لمنع تبادل القبلات في مصر

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حسن علام- متابعات

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وزارة الصحة

كورونا

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قال النائب رضا البلتاجى، إنه تقدم بطلب إحاطة موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لمنع انتشار فيروس كورونا بين المصريين.

ولفت إلى أن «كورونا» المنتشر حالياً في العديد من الدول خاصة الصين هو سلالة جديدة من الفيروسات التي تصيب الجهاز الرئوى وهو أحد مجموعات الفيروسات التي تتراوح الإصابة بها في البشر بين نزلات البرد البسيطة إلى الالتهابات الرئوية الحادة وقد يؤدى إلى الوفاة.
واوضح «البلتاجى»، أن الفيروس ينتشر عادة عن طريق ملامسة المريض أو استنشاق الرذاذ الصادر عن أحد المرضى، ولذلك فيمكن انتقاله بسهولة عن طريق تبادل القبلات، وهى العادة التي تنتشر بين المصريين جميعاً، لافتا إلى أنه بناء على ذلك لابد من إعداد حملات توعية تحذر من خطورة عادة تبادل القبلات بين المصريين في مختلف المناسبات، وهو ما قد يؤدى إلى انتشار فيروس كورونا في مصر.


وبدأت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، نشر سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم، بالمنافذ والموانئ بالقاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، وقالت الوزارة إن السيارات مجهزة لمكافحة العدوى، ومخصصة لنقل الحالات المرضية والمشتبه بإصاباتها بالفيروسات المعدية ومنها كورونا، بتكلفة تجاوزت الـ 55 مليون جنيه.



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