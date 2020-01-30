» حقيقة انضمام خالد بيومي إلى قناة الزمالك

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المصريون

خالد بيومى

بيومي

قناة الزمالك

كشف خالد بيومي المحلل الرياضي بقناة أبو ظبي الرياضية، حقيقة انضمامه إلى فريق عمل قناة نادي الزمالك، معبرًا عن سعادته بتواجده في القناة الإماراتية.

وقال بيومي في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل ما يتردد عن انضمامي لقناة الزمالك غير صحيح، وأحب واحترم كل جماهير مصر ونادي الزمالك".

وأضاف: "سعيد بتواجدي في قناة أبو ظبي الرياضية التي أكن واحترم كل الزملاء العاملين بها".

وانطلقت قناة الزمالك يوم الأربعاء 22 يناير الجاري، في تمام الحادية عشرة مساء، وضمت كوكبة كبيرة من نجوم النادي في التحليل الرياضي.


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