الكويت تحقق في فيديو خادش لفنانة شهيرة مع ابنها

30 يناير 2020 - 05:24 م

أحدثت الفنانة والفاشنيستا الكويتية نهى نبيل، ضجة كبيرة، بعد نشر فيديو مسرب لها مع ابنها الطفل، التقطته كاميرا مراقبة من داخل منزلها، اعتبره النشطاء بأنه خادش للحياء، بعد أن وصفت ابنها بالداعر وألفاظ بذيئة صرخت في وجهه بها.

وبعد أن تصدر الفيديو واسمها الترند عبر موقع "تويتر"، قررت مباحث الأحداث في دولة الكويت، فتح تحقيقا في مضمون مقطع الفيديو.

ونشر حساب "المجلس" الكويتي على "تويتر" :« مباحث الأحداث تحقق بتصوير يظهر قيام «فاشنيستا» بالصراخ على طفلها ونعته بألفاظ بذيئة».

وانتشر المقطع عبر تسريب من كاميرا المراقبة في منزلها، وكانت تقف أمام طفلها وهي تقوم بسبّه بألفاظ غير لائقة، فيما ظهر في المقطع شخص قيل إنه مسرب الفيديو.

من جانبها خرجت نهى نبيل، عن صمتها إزاء الانتقادات والهجوم الذي تعرضت له بعد مقطعها المسيء لطفلها، ونشرت صورة جمعتها بطفلها وهي تحتضنه عبر خاصية "إستوري" في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتبت عليها: «حتى وإن كنت تمشي مستقيما ستجد من ينتقد ظلك المائل».