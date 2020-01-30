لليوم الثالث.. مباحثات «سد النهضة» تتواصل في أمريكا

30 يناير 2020 - 05:23 م

تتواصل لليوم الثالث على التوالي، مباحثات واجتماعات وزارء الخارجية والرى من مصر والسودان وإثيوبيا فى العاصمة الأمريكية واشنطن، للتوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد، برئاسة وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن، وحضور رئيس البنك الدولى.



وكان البيان الختامي الصادر عن اجتماع واشنطن الماضى يومي 13 و15 يناير الحالي، تضمن العناصر والمحددات الرئيسية للاتفاق النهائي حول سد النهضة، والتي تشمل القواعد المنظمة لملء السد وتشغيله، وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد، بما يؤمن عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية.





وكان قد سبق الاجتماع مشاورات بين الخبراء الفنيين والقانونيين من الدول الثلاث الأسبوع الماضي في العاصمة السودانية الخرطوم، بمشاركة ممثلى الولايات المتحدة والبنك الدولي للتحضير للاجتماع، حيث اتفق الوزراء في ختام اجتماعهم الذى عقد منتصف الشهر الماضى على أن هناك مسئولية مشتركة للدول الثلاث في إدارة أزمات الجفاف المُحتملة.





أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية فى بيان لها سابقًا، أن مرحلة الملء الأولى ستوفر الإنجاز السريع لمستوى 595 مترا فوق مستوى سطح البحر والتوليد المبكر للكهرباء مع توفير تدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان فى حالك الجفاف الشديد خلال هذا الوقت من التعبئة، كما سيجرى تنفيذ المراحل اللاحقة من الملء وفقا لآلية يتم الاتفاق عليها والتى تحدد التعبئة بناء على ظروف النيل الأزرق ومستوى المياه الذى يحقق أهداف الملء فى اثيوبيا ويوفر الكهرباء مع تدابير توفير المياه المناسبة لمصر والسودان خلال سنوات الجفاف والجفاف الممتد، وسيجرى انشاء إلية تنسيق فعالة لتسوية النزاعات.

