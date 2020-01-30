» «الحوت الأزرق» يقتل شابًا في قنا

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حسن علام- متابعات

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الانتحار

شاب

قنا

شنق

الحوت الأزرق

تسبب تطبيق «لعبة الحوت الأزرق»، الذي أثار جدلًا واسعًا منذ فترة قريبة، في قيام شاب بمحافظة قنا بشنق نفسه تطبيقًا لتعليمات اللعبة.


وتلقي اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا إخطارا يفيد بمصرع "ج. ر"، مقيم بقرية بخانس بمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، إثر قيامه بشنق نفسه بحبل داخل منزله.

وكشفت تحريات المباحث الأولية، أن سبب الانتحار هو استخدام المتوفى، لتطبيق لعبة الحوت الأزرق.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى لعرضها على الطب الشرعي، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ولعبة الحوت الأزرق هي لعبة مكونة من 50 مستوي مختلف، تدور حول إيذاء المشترك لنفسه، بدءاً من رسم المشترك لصورة حوت بأداة حادة علي ذراعه مروراً بالذهاب إلى مكانٍ عالي والوقوف على حافته وانتقالاً لعدم التحدث إلى أي شخص لمدة يومٍ كامل وإنتهاءاً بالإنتحار .

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