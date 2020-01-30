» «فيفا» يرفض شكوى «جروس» ضد الزمالك

30 يناير 2020 - 05:08 م

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظر الشكوى المقدمة من السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، بسبب مستحقاته المالية.

وأفاد أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك، أن "فيفا" رفض نظر شكوى جروس والتي قام برفعها ضد النادي مطالبًا بسداد مستحقاته المالية، وبناء عليه تم رفض باقي الطلبات بإصدار عقوبة انضباطية ضد النادي.

وكان مصدر قريب من جروس كشف أن المدير الفني السويسري تقدم بهذه الشكوى بسبب مستحقاته المتأخرة بمكافأة التتويج بطولة الكونفدرالية ومستحقات أخرى تخص راتبه.

وكان جروس قاد الزمالك للتتويج بمسابقة الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ النادي الأبيض بعد الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح عقب نهاية مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة (1-1).

جروس تولى المهام الفنية للزمالك في الموسم الماضي قبل أن يقرر الرحيل عقب نهاية عقده ليعود مجددًا لقيادة أهلي جدة السعودي خلال الموسم الحالي.