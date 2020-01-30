بيان عاجل لـ«عبدالعال» بشأن «صفقة القرن»

30 يناير 2020 - 05:02 م

أعلن الدكتور محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب وتكتل «25-30»، تقدمه بطلب عاجل موجه للدكتور علي عبد العال، بشأن ما يطلق عليها «صفقة القرن»، الذي علنها دونالد ترامب الرئيس الأمريكي قبل أيام.





و اعتبر «عبد الغني» في بيانه العاجل، أن «هذه الصفقة الفاسدة تنسف القانون الدولي و القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة و تعطي المغتصب المستعمر المعتدي الأراضي المحتلة والقدس الشريف وأراضي المستوطنات المغتصبة ويمنع ملايين اللاجئين المشردين الفلسطنين من حق العودة إلى ديارهم ويجعل هذا الكيان الاستعماري الاستيطاني أن يعامل كدولة في محيطها العربي ليس هذا فقط لكن يعترف باحتلال اراضي الجولان العربية السورية و ارض غور الاردن و يعتبرهما ضمن الدولة المزعومة».





وأضاف عضو مجلس النواب، أنه في مقابل ذلك يعطي الشعب العربي الفلسطيني قطع أراضي متناثرة كجزر منفصلة علي أرض يابسة ترتبط ببعضها بانفاق و كباري و طرق مغلقة داخل أرضهم المحتلة و يسمي هذا الكيان المبعثر وطن و دولة، فيما طالب النائب،" باستدعاء وزير الخارجية للمثول أمام البرلمان بشأن موقف مصر من هذه الصفقة.









